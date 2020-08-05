شكرا لقرائتكم خبر عن أول مناقشة رسالة ماجستير في الملكية الفكرية خلال كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مناقشة لاول رسالة ماجستير في الملكية الفكرية عن تسوية منازعات عقود الملكية الأدبية وذلك في زمن الكورونا.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة قد اتخذت إجراءات احترازية مشددة في المناقشات العلمية حفاظا على الصحة العامة دون المساس بالامور العلمية أو توقفها.

وأشار الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية إلى أن لجنة المناقشة والحكم كانت برئاسة الدكتور أحمد سلامة استاذ القانون الدولي الخاص وعضوية الدكتور محمد نصر الدين استاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور خالد عبدالفتاح وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة حلوان.