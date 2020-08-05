شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يختتمون امتحاناتهم بـ«التفسير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم، غدا الخميس، بامتحان مادة التفسير، والتى بدأت 21 يوينو الماضى، ويبدأ الامتحان من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر، وسط إجراءات احترازية مشددة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019-2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.