شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 438 مركزًا انتخابيًا لـ«الشيوخ» بقنا.. وأكثر من 2 مليون لهم حق التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، إنه يجرى الانتهاء من تجهيز عدد ٤٣٨ مركزًا انتخابيًا يضم ٤٦٨ لجنة فرعية بمختلف مدن وقرى المحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف «الداوودي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن إجمالي من لهم حق التصويت بالمحافظة يبلغ ٢ مليون و٢٦ ألف و٩٩٤ مواطنًا، لافتا إلى أنه تم تكليف رؤساء المدن والقرى بالمرور على جميع المراكز الانتخابية، للتأكد من توفير مصادر الكهرباء والمياه والتهوية وتجهيز دورات المياه ورفع كافة الإشغالات مع توفير عدد كافي من مقاعد الانتظار والكراسي المتحركة، للحد من التزاحم واحتواء المواطنين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تيسير عملية التصويت عليهم.