شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يسجل 905 جنيهات.. الذهب يواصل الجنون بسبب مخاوف الحرب بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب اليوم شهدت ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق في الأسواق العالمية والمحلية، حيث بلغ سعر الأونصة ٢٠٣٠ دولارا، مقابل ١٩٧٥ دولار، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية، ١٠٣٥ جنيها، بينما سجل «عيار ٢١» ٩٠٥ جنيهات، وسجل «عيار ١٨» ٧٧٥ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٦٥٠ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٧٢٤٠ جنيهاً.

وأضاف «رزق»، أن «أسعار الذهب تشهد ارتفاعاً غير مسبوق، تزامنًا مع الأحداث التي شهدتها بيروت وزيادة المخاوف من اندلاع حرب في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن هبوط سعر الدولار عالمياً مما أدى إلى هبوط الأسهم الأمريكية والتي أدت إلى زيادة طلب المستثمرين على الذهب بصفته الملاذ الآمن».

وأضح عضو شعبة الذهب أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة العالمية، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار، مشيراً إلى توقف حركة البيع والشراء في السوق المحلي، نتيجة للظروف الاقتصادية التي لا تسمح للأسرة بشراء الذهب، وخاصة أنه سلعة غير ضرورية.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت استقراراً، أمس، وسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ١٠٠٦ جنيه، بينما سجل «عيار ٢١» ٨٨٠ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٧٥٤ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٩٠ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٧٠٢٠ جنيهاً.

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