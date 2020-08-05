شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قواعد التحويل بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة، عن فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات الجامعة للعام الدراسي الجديد اعتبارًا من ٤ أغسطس وحتى بداية العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يجب على الطالب قراءة ملف شروط التحويل جيدا قبل البدء في ملئ الاستمارة ويقوم الطالب بتعبئة طلب التحويل من خلال استمارة الكترونية ملحقة على موقع الجامعة ويقوم الطالب بطباعة الاستمارة بعد تعبئتها من موقع الجامعة والتوجه إلى مكتب التحويلات بشئون الطلاب المركزية لاستخراج إذن دفع.

ثم يقدم الطالب الاستمارة الاليكترونية مرفقه بإيصال السداد وبيان حالة من الكلية المقيد بها (نقل قيد) وصورة الرقم القومي وصورة شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمي منها إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية بالجامعة

وأشار الدكتور محمد شقيدف أن معايير التحويل تعتمد على ما يلي؛ يتم ترتيب الطلاب الراغبين في التحويل طبقا للتقدير وتكون الأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلي تقدير ويجب أن يكون محل إقامة الطالب الذي يرغب بالتحويل في النطاق الجغرافي لمحافظة الاسماعيلية ويراعي النسبة المئوية التي تحددها كل كلية لأعداد الطلاب المسموح بتحويلهم على إلا يكون الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة في العام الذي يطلب فيه التحويل على أن يكون ذلك من خلال مكتب التنسيق الرئيسي هذا ويتم قبول التحويل فقط قبل بدء الدراسة إلا إذا رأت الكلية قبول التحويلات بعد ذلك لظروف قهرية بحد أقصي الأسبوع الرابع من بداية الدراسة ولا يقبل إعتماد أي طلبات تحويل بعد هذا التاريخ.