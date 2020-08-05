شكرا لقرائتكم خبر عن هشم رأسه بماسورة.. مقتل ميكانيكي على يد تاجر موتوسيكلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة الدخيلة الجبل غرب الاسكندرية حادثا مروعا إذ أقدم صاحب محل لتجارة وتأجير الدراجات البخارية «موتوسيكلات» على تهشيم رأس جاره الميكانيكي بسبب الخلاف على فلتر بنزين ،ولفظ أنفاسه بالمستشفى متأثرا بإصابته.

التفاصيل الصادمة سطرتها تحقيقات النيابة العامة، التي أجراها المستشار خالد أنور مدير نيابة الدخيلة، وبدأت بإخطار تلقاه قسم شرطة الدخيلة من المستشفى الرئيسى الجامعى يفيد وصول شخص مصاب بتهشم في الجمجمة ونزيف في المخ.

وعلى الفور توجه إلى المستشفى رئيس مباحث القسم وتبين من الفحص أن الشخص المصاب يدعى مصطفى جابر ٤٥ سنة ولا يمكن استجوابه وبسؤال أهليته والمرافقين له في المستشفى اتهموا صاحب محل لتجارة «الموتوسيكلات» يدعى «الكنى» بالتعدى على المذكور وإحداث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم عمل كمين للمتهم وألقى القبض عليه وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأمام مدير النيابة أدلى المتهم (م.أ.ر) ٣١ سنة وشهرته «الكنى» باعترافات تفصيلية عن الحادث وقرر أن بداية الواقعة ترجع لأول أيام عيد الأضحى المبارك حيث توجه إلى محل المجنى عليه لإصلاح إحدى الدرجات النارية فأخبره أنها بحاجة إلى فلتر بنزين فذهب وأحضر له ثم أنصرف وعاد بعد ساعتين لاستلام «الموتوسيكل» ولكنه فوجئ بالمجنى عليه يخبره أنه لم يحضر له الفلتر المطلوب.

وأضاف المتهم في التحقيقات بحدوث مشاجرة بينه وبين المتهم وقام بالتعدي عليه وضربه بماسورة حديد على رأسه .وأنه علم اليوم بوفاة المجنى عليه فلاذ بالفرار إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه وضبط الأداة المستخدمة في الحادث.

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أمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.