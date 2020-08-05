شكرا لقرائتكم خبر عن ببوكيه ورد.. رؤوساء المدن يهنئون أوائل الثانوية العامة نيابة عن محافظ البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، بالذهاب إلى منزل الطالب الحاصل على المركز الأول مكرر على شعبة العلوم من أبناء إيتاى البارود وتهنئته وأسرته في منزلهم، كما أناب المحاسب عادل عبدالكريم بالذهاب لمنزل الطالب الحاصل على المركز الثالث على شعبة الرياضيات لتهنئته بمنزلهم في إحدى قرى المركز.

حمل رئيس مدينة إيتاى البارود «بوكيه ورد» وعليه بطاقة تهنئة من محافظ البحيرة أثناء زيارته لمنزل صلاح الدين صبحى موسى، بقرية أمليط ونقل لهم تهنئة المحافظ، وأثنى على مجهود الطالب قائلاً «شكرًا.. رفعت راسنا».

وحمل أيضًا رئيس مدينة المحمودية «بوكيه» مماثل، يحمل بطاقة تهنئة من المحافظ أثناء ذهابه إلى منزل الطالب أحمد يسري عبدالحميد النقرتي، بقرية سرنباي، وأكد للأسرة أن هذه الفرحة لمركز المحمودية بأكملة وأن «النقرتى» نموذج مشرف لطلبة وطالبات مركز المحمودية، يُحتذى به لباقي زملائه.

رئيس مدينة إيتاى البارود يهنئ الأول على شعبة العلوم نيابة عن محافظ البحيرة

رئيس مدينة إيتاى البارود يهنئ الأول على شعبة العلوم نيابة عن محافظ البحيرة

رئيس مدينة المحمودية يهنئ الثالث على شعبة العلوم نيابة عن محافظ البحيرة

رئيس مدينة المحمودية يهنئ الثالث على شعبة العلوم نيابة عن محافظ البحيرة

رئيس مدينة المحمودية يهنئ الثالث على شعبة العلوم نيابة عن محافظ البحيرة