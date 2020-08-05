شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 أشهر من عملها.. فك ثاني مستشفى عزل بالإسكندرية لعدم استقبال مصابين جدد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة والسكان في الاسكندرية، أنه تم فك والغاء المستشفى الميدانى المؤقت بمقر المدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، والذي كان قد تم تخصيصه كمستشفى عزل لمصابى فيروس كورونا المستجد، المحولين من مستشفى العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة والتى تحتاج إلى فترة نقاهة وذلك قبل نحو 3 أشهر.

وأوضح «عبدالغنى»، – في تصريحات لـ«الصمرى اليوم»–، أنه تم فك المستشفى لعدم استقبال أي حالات جديدة من المصابين منذ فترة، الامر الذي استجوب فكها وجعلها احتياطية لاستغلالها في حالة الضرورة القصوي، فيما تم اعادة الأطقم الطبية والتمريضية إلى المستشفيات القادمين منها مرة أخرى لعدم الحاجة إليهم بعد غلق المستشفى المؤقت، لافتا إلى الابقاء على الأجهزة الطبية والأسرة في المدينة حال الاحتياج إليها.

وأشار إلى أنه بفك والغاء مستشفى المدينة الشبابية في ابو قير تصبح ثاني مستشفى ميدانى مؤقت يتم فكه والغائه بعد مستشفى المدينة الطلابية التابعة لجامعة الاسكندرية في منطقة سموحه، والتى تم فكها قبل نحو شهر، وتخصيص 11 مستشفى أخرى لاستقبال حالات الاشتباه والعزل التام مثل العجمى المركزى.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان في الاسكندرية، أنه كان قد جرى تحويل المدينة الشبابية في الاسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهة فقط، وليست رعاية طبية كاملة، وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث تضم ٢٠٠ حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعى والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبي المتابع للحالات فقط.

أوضح، أنه جرى تجهيز 139 سريراً متخصصاً لعزل مرضى الفيروس، بمستشفى الحميات، تضاف إلى إجمالي القوة السريرية المخصصة لعزل مرضى كورونا بالاسكندرية، حيث تم الانتهاء من توفير 1050 سريرا مجهزا لعلاج المصابين، موزعة على 10 مستشفيات تم تخصيصها للمصابين.

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