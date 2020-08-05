شكرا لقرائتكم خبر عن «حماة الوطن» في مواجهة «الائتلاف» للفوز بـ4 مقاعد لـ«الشيوخ» فى القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يخوض حزب «حماة الوطن» في القليوبية مارثون انتخابات مجلس الشيوخ بـ 4 مرشحين يمثلون 4 قطاعات هامة في القليوبية لانتزاع 4 مقاعد من 6 يجرى التنافس عليهم في دائرة القليوبية حيث تم الدفع بـ عبدالحكيم شداد «محامى» ورمزه «راديو» ويعد «شداد» احد المحامين المعروفين في مدينه قليوب ويعتمد على الشباب وعائلته التي تمتد من طنان في قليوب إلى القناطر الخيرية والى شبين القناطر وهم اهم ثلاث مدن في محافظة القليوبية بهم كتله تصويتيه لا يجب ان يتم اغفالها في أي انتخابات.

المرشح الثانى المهندسه مروه غريب عطيه رئيس قطاع الكهرباء بمدينه قها رقم 16 رمز «التاج» وتخوض «مروة» غمار العمل السياسى لاول مره وتدخل السباق معتمده على شعبيتها التي اكتسبتها من عملها كمدير لكهرباء قها حيث نجحت في إحداث نقلة نوعية في التعامل مع شكاوى المواطنين إضافة إلى مواصلة عمليات الصيانة للشبكات والمحولات الأمر الذي أحدث نوعا من الاستقرار في منظومة الكهرباء وعدم تأثرها بالانقطاع في فصل الصيف.

كما تم الدفع ايضا بالمرشح عمرو الزينى «رجل اعمال» رقم 49 ورمزه «الماسه» ويعد الزينى احد الشباب وهو المرشح الوحيد من مركز الخانكه ذات الكتله التصويتيه العاليه ايضا وهو ما دفع اهالى المدينه والقرى التابعه لها يهتمون بهذه الانتخابات والالتفاف حول الزينى مما سيجعل المنافسه اكثر خطوره على بعض المرشحين ويراهن الزينى على خروج أهل المدينة بكامل قوتها لمساندته.

اما المرشح الرابع لحزب «حماة الوطن» فهو اللواء صلاح الدين التهامى رقم 59 ورمزه «الجرار الزراعى» من مدينة شبرا الخيمه وله شعبيه كبيرة هناك كونه خاض انتخابات برلمان 2015 ولم يحالفه الحظ وبلقى تاييدا كبيرا معتمدا على شبرا الخيمه ذات الكتله التصويتيه العالية.

ويدخل «حماة الوطن» في مواجهه مع مرشحو ائتلاف الاحزاب الوطنيه بقيادة جزب مستقبل وطن للمنافسه على 6 مقاعد فرديه حيث دفع الاخير بـ خمس مرشحين منهم الدكتور نصيف حفناوى ابن قرية اجهور الكبرى وله خبره سياسيه وخاض الشورى سابقا 2010 وفاز بمقعد دائرتى طوخ والقناطر الخيرية في ذاك الوقت والمرشح الثانى مصطفي سعيد أمين الشهير ب «مصطفي الطرباني» من قليوب وايضا سمير محمد البيومي رجل اعمال من القناطر الخيرية والدكتور سيد عبدالحميد سالم الشهير ب «السيد حجازي» من شبرا الخيمة ومصطفى النفيلى من قرية زاوية بلتان التابعه لمدينه طوخ الذي يخوض العمل السياسى لاول مرة كما يدخل ضمن قائمة ائتلاف الاحزاب الكاتب الصحفى ابو سريع امام مدير تحرير جريدة الاهرام مرشحا لحزب الشعب الجمهورى ويلعب «امام» على خبرته السياسيه حيث خاض سباق الشعب والشورى اكثر من مرة في دائرتى طوخ والقناطر الخيرية.

والملاحظ في ترشيحات حزب مستقبل وطن ان اتى بـ ثلاث مرشحين من طوخ دقعه واحده وهم مصطفى النفيلى ومسقط راسه قرية زاوية بلتان ونصيف حفناوى ومسقط راسه قرية اجهور الكبرى وابو سريع امام ومسقط راسه قرية كفر منصور بينما لم ياتى باى مرشح مثلا من مدينة كفر شكر أو القرى التابعه لها

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