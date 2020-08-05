شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين ناخب و727 لجنة و395 مقرا انتخابيا لـ«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية برئاسة المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية أنه تم الانتهاء من اعتماد أعداد اللجان والمقرات الانتخابية وعدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالمحافظة وهي 727 لجنة انتخابية و395 مقراً انتخابياً وعدد المواطنين الذين لهم حق التصويت 4051709 ناخباً.

يخوض سباق الانتخابات 66 مرشحاً ويستحوذ حزب مستقبل وطن على 11 مقعداً بـ «القائمة الوطنية من أجل مصر» منهم 6 بالبحيرة و4 بالإسكندرية وواحد بمطروح، إلى جانب مقعد واحد لحزب الوفد بالبحيرة، وآخر لحزب التجمع بالإسكندرية، ومقعد لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، ومقعد لحزب الحرية المصري بالإسكندرية.

وتمثل المرأة في نفس القائمة بـ 3 مقاعد 2 بالإسكندرية، الدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ودينا هلالي حزب الحرية المصري.

حزب النور اكتفى بـ 3 مرشحين فقط هم زارع منيسى وطلعت منصور وعبدالله بدران ويوصى في دعايته بإضافة أي 4 مرشحين آخرين اضافة لمرشحيه الثلاثة دون توجيه لحزب معين أو اشخاص بعينهم.