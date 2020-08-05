شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ورشة عمل المشروعات البحثية الممولة بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فاعليات ورشة عمل المشروعات البحثية الممولة: الجهات المانحة وفرص التمويل المتاحة«التي نظمتها وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى، يأتى ذلك تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وحدة دعم البحث العلمى للنهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بما يسهم في رفع تصنيفات الجامعة محليا وعالميا.

حاضر في ورشة العمل الدكتور محمود المسلاوى الاستاذ المساعد بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان، مؤسس ومدير معمل الأبحاث اللاسلكية بجامعة حلوان وعضو مجلس ادارة مجمع الابداع والبحث العلمى بالجامعة ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي.

وشهدت ورشة العمل مشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مختلف كليات الجامعة وذلك عبر برنامج زووم.

وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية أن ورش العمل والمشروعات البحثية تساهم في تطوير القدرة على البحث العلمي والابتكار، والتي يمكن أن توفر مخرجاتها حلولاً للمشاكل التي يواجهها المجتمع، وأشارت إلى أن فرص تمويل الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية من جهات خارجية تمثل أولوية كبيرة للغاية بالنسبة للجامعة، حيث أن فرص التمويل تؤدى إلى مشروعات بحثية متميزة لنشر دولى يصب في رفع مستوى التصنيف ما يحقق مردود كبير للجامعة.

واكد الدكتور محمد القصاص على حرص الجامعة على عقد ورش العمل بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية، حيث أن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة، لذلك تحرص الجامعة على رفع الوعي بالبحث العلمي نحو أهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي في مجالات المشروعات الممولة بما يخدم الخطة البحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتضمنت ورشة العمل إلقاء الضوء على فرص التمويل المتاحة داخل مصر سواء الفرص المعلن عنها من قبل الجامعة أو من خلال صندوق العلوم والتكنولوجيا أو أكاديمية البحث العلمى، كذلك تم استعراض طريقة التقديم وكتابة المشاريع البحثية للتقدم للمنح، وفى ختام ورشة العمل تم مناقشة النداء الأخير الذي أعلنته أكاديمية البحث العلمى للتقدم بالأبحاث وأولويات الأبحاث فيما بعد كورونا، ومنها ما يخص الكليات العلمية وكذلك الكليات النظرية.

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