شكرا لقرائتكم خبر عن منح الجامعة الأمريكية 2020 (الشروط والتخصصات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة منح دراسية لطلاب الثانوية العامة 2019-2020، لدراسة تستمر لمدة أربع أو خمس سنوات (قد يسبقها سنة تمهيدية) حسب التخصص الدراسي لما يقرب من عدد 140 طالب وطالبة وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والخاصة.

وبشكل خاص يهدف البرنامج لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤلية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض.

التخصصات الدراسية المتاحة لمنح العام الدراسي في منح الجامعة الأمريكية هي كالتالي: «الزراعة، الطاقة، المياه، التمريض، علوم وإدارة البيانات، التجارة والاقتصاد، علوم الحاسب الآلي، الهندسة البيئية، الصحافة».

يهدف البرنامج لتعزيز رؤية مصر 2030 والإسهام في استراتيجية التنمية المستدامة لتلك الرؤية وذلك من خلال تقديم فرص تعليم جامعي ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي وتتسم بالتميز، والتعليم التجريبي، وريادة الأعمال والإعداد الجيد لسوق العمل مع إتاحة الفرص للقيام بأبحاث علمية من شأنها خلق أثر إيجابي وفعال لكل من الطلاب والمؤسسات التعليمية المشاركة والمجتمع المصري ككل.

كما يهدف برنامج المنح الجامعية لتحقيق ما يلي:

تمكين الطلاب المتفوقين أكاديمياً من الالتحاق بالدراسة الجامعية والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل

زيادة فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالدراسة الجامعية وتحديداً بالكليات والتخصصات التي تقدم فيها الدراسة ذات الرسوم بنظام الساعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية

تمكين الطلاب المتفوقين أكاديمياً من الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص أكبر للدراسة الجامعية

تنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة ولمواكبة متطلبات سوق العمل في مصر

تقديم فرص للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي/صيفي واحد

توفير عدد من الفرص للعمل على تطوير الأفكار والمشروعات الإبداعية ونقلها إلى حيز التنفيذ

الإسهام في زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة والمهارات اللازمة لسوق العمل

تطوير وتعزيز القدرات القيادية والالتزام تجاه المجتمع والوطن لدى الحاصلين على المنحة الدراسية حتى يتم إعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية

إتاحة الفرص للطلاب للمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من فرص التدريب العملية أوالتمويل للمشروعات المبتكرة

إتاحة فرص إقامة كاملة بالمدن الجامعية للطلاب بالجامعات المشاركة (حسب الحاجة ووفقاً لمعايير المنحة)

شروط التقديم في برنامج المنح الجامعية تشمل:

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أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون الطالب مقيداً في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية.

الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2020/2019 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM.

المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية مثل التنمية والخدمة العامة.

التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.

ويقبل برنامج المنح الجامعية استمارات التقديم من الطلبة المؤهلين من كافة محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة وسيتم مراعاة تحقيق التمثيل المتساوي بين الجنسين والمناطق الجغرافية وأيضاً التنوع في التخصصات الدراسية المختلفة وذلك بحسب شروط التقديم بالجامعات المشاركة وكذلك القبول بأقسام التخصصات الدراسية (ذات الرسوم) بالجامعات، بالإضافة إلى تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإليكتروني:

https://www.aucegypt.edu/ar/admissions/scholarships/egyptian-students/USAIDscholars

ولمزيد من الاستفسارات، يُرجى التواصل عن طريق الإلكتروني:

[email protected]

أو عن طريق الاتصال على: 01008374789