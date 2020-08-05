شكرا لقرائتكم خبر عن منح الجامعة المصرية اليابانية لطلاب الثانوية العامة (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الجامعة المصرية اليابانية مجموعة من المنح لتشجيع واجتذاب العناصر التي تستحق الانتساب لها، حيث تقدم الجامعة عدة منح منها التفوق الأكاديمي، والتفوق الرياضي، وأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية اليابانية ومنسبيها، وأبناء الشرطة والقوات المسلحة وأبناء الضباط المهندسين العاملين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتأتي المنح المقدمة في العام الأكاديمى 2020/2021

أولا: منح التفوق الأكاديمي يقصد بالتفوق الأكاديمى التفوق الدراسي بناء على الدراسة في المرحلة الثانوية؛ ويحسب بناءً على نسبة متساوية (50%: 50%) من: مجموع الطالب في الثانوية العامة المصرية (دون الشهادات المناظرة) ودرجات امتحان القبول بالجامعة وعلي ألا يقل هذا المتوسط عن 90 % ويندرج تحت منح التفوق الأكاديمي مجموعة من المنح كما يلي:

منح التفوق للمحافظات:

يمنح اعلى طالبان في متوسط نسب مجموعى الثانوية العامة وامتحان القبول بالجامعة، من كل محافظة من المحافظات المصرية منحة تفوق تساوي الإعفاء من 75% من المصروفات الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية). وفى حالة عدم وجود طلبة من محافظة ما يتم ترحيل منح هذه المحافظة إلى محافظة أخرى وفقا للدور وبدأ بمحافظات الصعيد، بالأضافة إلى ذلك تقدم الجامعة خمس منح تفوق أخرى للطلاب من محافظتي الوادى الجديد وشمال سيناء.

منح التفوق:

يمنح الطلاب المتفوقون نسب تخفيض على المصاريف الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية) وفقا لمتوسط نسب مجموعى الطالب في الثانوية العامة ودرجات امتحان القبول بالجامعة وفقا لما يلى:

40 % تخفيض للمصاريف الدراسية للطلاب الحاصلين على مجموع 95 % فأكثر

30 % تخفيض للمصاريف الدراسية للطلاب الحاصلين على مجموع 90 – 95 %

20 % تخفيض للمصاريف الدراسية للطلاب الحاصلين على مجموع 85 – 90%

منح مدارس المتفوقين (STEM):

يمنح الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس STEM 40% نسبة تخفيض للمصروفات الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية).

يمنح الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس STEM برج العرب على 50% نسبة تخفيض للمصروفات الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية).

الطلاب المقيدين بالجامعة ولا يستمتعون بأى نوع من انواع المنح:

يحصلون على منحة تفوق مقدارها 20% تخفيض للمصاريف الدراسية (غير شاملة الأقامة والتغذية) للعام الدراسى في حالة حصولهم على مجموع 3.5 للعام الجامعي السابق (تقدير عام وليس لتركمى).

ثانيا: منح التفوق الرياضي الطلاب الحاصلون على ميداليات في بطولات عالمية، عربية، أو أفريقية في لعب فردية أو جماعية يحصلون على منح كاملة، اعفاء من المصروفات الدراسية والإقامة والتغذية.

منح أبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية اليابانية ومنسبيها:

يحصل أبناء العاملين بالجامعة المصرية اليابانية والذى انقضى على تعيينهم بالجامعة عام على المنح التالية ما داموا على قوة العمل بالجامعة.

أبناء أعضاء هيئة التدريس: يحصلون على تخفيض 50% للمصاريف الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية).

أبناء العاملين بالجامعة: يحصلون على تخفيض 75% للمصاريف الدراسية (غير شاملة الأقامة والتغذية).

الأخ أو الأخت لأى طالب أو طالبة تدرس بالجامعة يحصل على اعفاء 25% للمصاريف الدراسية (غير شاملة الأقامة والتغذية) عند الالتحاق بالجامعة.

الأخ أو الأخت لأى خريج من الجامعة يحصل على اعفاء 20% للمصاريف الدراسية (غير شاملة الأقامة والتغذية) عند الالتحاق بالجامعة.

كل من التوأم أو الأخوة/الأخوات يحصل على اعفاء 25% للمصاريف الدراسية (غير شاملة الأقامة والتغذية) عند التحاقهم في الجامعة في نفس العام الأكاديمى.

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أبناء شهداء الجيش والشرطة:

يحصلون على اعفاء 100% من المصروفات الدراسية والإقامة والتغذية عند التحاقهم بالجامعة بعد تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك.

أبناء افراد القوات المسلحة والشرطة، أبناء العاملين بالجامعات والمدارس الحكومية يحصلون على اعفاء 25% للمصاريف الدراسية (غير شاملة الأقامة والتغذية) عند التحاقهم بالجامعة.



أبناء الضباط المهندسين العاملين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة:

تقديرا للدور التاريخي للهيئة الهندسية في بناء الحرم الجامعي تقدم الجامعة عدد خمس منح كاملة لآبناء الضباط العاملين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتوزع بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وموافقة الجامعة وبعد إجتياز شروط القبول بالجامعة .

وقالت الجامعة في بيان المنح:

أن منح الهيئات والمساعدات المالية توزع وفقا لشروط الجهة المانحة والقواعد المعمول بها بالجامعة.

لا يستفيد أي طالب من منحتين في نفس الوقت.

منح التفوق الأكاديمي التي تقدمها الجامعة تقدم للطلاب حديثي التخرج من مرحلة الثانوية العامة.

جميع المنح لا تشمل مصاريف إعادة أي مقرر بناء على رسوب الطالب أو طلبا لتحسين التقدير.

يوقع الطالب وولي أمره على عقد المنحة ويعد ذلك إلتزام من الطرفين – الجامعة والطالب – بشروط المنحة المقدمة.