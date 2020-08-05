شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم لاختبارات القدرات 2020 (الشروط والخطوات الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ موقع التنسيق في تلقى طلبات الراغبين في التسجيل لخوض اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، واجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، يوم 8 أغسطس.

وتأتي الاختبارات في الفترة من يوم السبت 8 أغسطس 2020 حتى الخميس 20 أغسطس 2020، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات القدرات.

ولكن خطوات التقديم في امتحان القدرات لعام 2020:

- تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى (www.tansik.egypt.gov.eg) بالرقم القومى أو رقم الجلوس الخاص به.

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx



- اختيار صفحة تسجيل اختبارات القدرات وهي مغلقة الآن وسيتم فتحها في الموعد الذي حددته الوزارة.

- التأكد من البيانات الموجودة على الموقع الالكتروني.

- اختيار الطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة.

- اختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

- طباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

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