شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات ومواعيد التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة الأحد المقبل، ويتساءل كثير من طلاب الثانوية العامة، عن كيفية التظلم على نتيجة امتحان الدور الأول للثانوية العامة 2020، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد التظلمات.

ـ التظلمات تبدأ الأحد وتستمر لمدة 15 يوما.

ـ 100 جنيه تسدد عن كل مادة يرغب الطالب فى التظلم عليها.

ـ يسدد المبلغ فى أحد البنوك الوطنية "الأهلى".

ـ تخصيص قرابة 27 مقرا لتلقى التظلمات.

ـ نتيجة التظلمات تعلن خلال 3 أيام حسب أولوية الإطلاع.

ـ الكنترول يخاطب مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب.

ـ الطالب يسترد الـ100 جنيه حال ثبوت أحقيته فى درجات زيادة.

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ـ الطالب يطلع على صورة من كراسة الإجابة وليس الأصل.

ـ الطالب يكتب ملاحظاته على كراسة الإجابة فى نموذج معد لذلك.

ـ ليس من حق الطالب أن يطلب تصحيح كراسة الإجابة من البداية.

ـ يتأكد من عدم وجود أخطاء فى جمع الدرجات.

ـ على الطالب أن يتأكد من عدم وجود أجزاء غير مقدرة.

ـ على الطالب أن يتأكد من أن تجميع الدرجة الكلية للمادة صحيح.

ـ يمنع على الطالب اصطحاب المحمول أو مدرس المادة.

ـ التظلم على النتيجة متاح لجميع الطلاب حتى الطالب الراسب أو الدور الثانى.

ـ كل طالب سوف يحصل على حقه إذا ثبت أن له درجات.