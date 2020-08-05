شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حجم الدمار بجريدة النهار اللبنانية جراء انفجار ميناء بيروت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة النهار اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، صور لحجم الدمار الذى شهده مقر الجريدة، جراء الانفجار الذى شهدته العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس الثلاثاء، و الذى أودى حتى الأن عن بحياة مئة شخص، وأسفر عن إصابة نحو أربعة آلاف، وهى حصيلة يتوقع مسؤولون ارتفاعها.



جردة النهار اللبنانية من الداخل

وكان الانفجار، الذى وقع أمس الثلاثاء فى مستودعات بميناء بيروت تضم موادا شديدة الانفجار، هو الأقوى منذ أعوام فى لبنان الذى يعانى بالفعل من أزمة اقتصادية وزيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا.



الدمار الذى لحق بجريدة النهار

وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التى تدخل فى صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة فى الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة، وإن هذا الأمر "غير مقبول"، داعيا إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

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الدمار من داخل الجريدة

كانت منطقة ميناء بيروت البحرى ونطاقها بالعاصمة اللبنانية، قد شهدت انتشارا كثيفا لقوات الجيش اللبنانى، فى حين لا تزال الطائرات المروحية التابعة للقوات المسلحة تواصل عمليات إطفاء الحرائق المشتعلة داخل الميناء جراء الانفجار المدمر الذى وقع بالميناء عصر أمس.



النهار اللبنانية

وتمكنت فرق الإطفاء والدفاع المدني مدعومة بالطائرات المروحية للجيش اللبناني، من السيطرة على الحرائق التي ظلت مشتعلة بصورة كبيرة ولساعات طويلة جراء الانفجار الذي أطاح بالميناء البحري لبيروت وطالت تداعياته المدمرة معظم أرجاء العاصمة اللبنانية.



جريدة النهار اللبنانية

وانتشرت فرق البحث والإنقاذ المدنية والعسكرية بأعداد غفيرة داخل ميناء بيروت البحري، للبحث عن الضحايا وسط الحطام الكثيف داخل الميناء الذي دُمر بالكامل، كما قامت فرق البحث الجنائي بإجراء عمليات مسح وتحليل للحادث في إطار التحقيقات الرامية للوقوف على تصور نهائي لكيفية وقوع الحادث.