جامعة القاهرة: 90 منحة مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة بكل الشُعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أوائل الثانوية العامة 2019/2020 ، مؤكدا أن جامعة القاهرة العريقة تفتح ذراعيها لكم لتنضموا إليها في اقوى البرامج الدراسية التي تخرج طلابا بمواصفات دولية.
وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت فى بيان له على الصحفة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" عن إتاحة 90 منحة مجانية كاملة للثلاثين الأوائل من كل شعبة بالثانوية العامة:"30 الأوائل علمي علوم، 30 الأوائل علمي رياضة، 30 الأوائل أدبي)".
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المنح تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة او المشتركة والاقسام باللغات الأجنبية، والمصروفات الدراسية والكتب والاقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، ونظرا للمجموع التكراري فالأولوية لأول ثلاثين طالبا يتقدمون من كل شعبة إلى الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بعد إعلان تنسيقهم على الجامعة.
وتابع الدكتور محمد الخشت ، أن جامعة القاهرة تجدد نفسها الان وتتقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية على الرغم من انها تضم 260 الف طالبة وطالبة ، اي تعادل في حجمها سبعة أضعاف جامعة بكين بالصين ، وجامعة اكسفورد ببريطانيا ، وهيروشيما في اليابان.
وأردف الدكتور محمد الخشت ، أن جامعة القاهرة الآن من أفضل 1 % على مستوى الجامعات العالمية، وتتقدم على جامعات عالمية كبرى، وعلى سبيل المثال:
تقدمت جامعة القاهرة على عدد 92 جامعة بامريكا و منها على سبيل المثال:
Brigham Young University
جامعة يونج بريجهام
West Virginia university
جامعة غرب فيرجينيا
Clemson University
جامعة كليمسون
University of North Texas
جامعة شمال تكساس
University of central florida
جامعة فلوريدا المركزية
Michigan Technological University
جامعة ميتشيجين التكنولوجية
Clark University
جامعة كلارك
وتقدمت على عدد 27 جامعة بالمملكة المتحدة و منها على سبيل المثال:
Swansea University
جامعة سونسا
University of Bath
جامعة باس
City University London
جامعة مدينة لندن
University of Kent
جامعة كينت
Bangor university
جامعه بانجور
Manchester Metropolitan University
جامعة مانشستر متروبوليتن
وتقدمت على عدد 23 جامعة بالمانيا ومنها على سبيل المثال:
University of Halle-Wittenberg
جامعة هال ويتنبرج
University of Konstanz
جامعة كونستانذ
University of Potsdam
جامعة بوتسدام
Bielefeld University
جامعة بيلفيلد
University of Hannover
جامعة هانووفر
University of Oldenbur
جامعة اولدن بير
University of Regensburg
جامعة ريجين سبورج
وفي "ويبومتركس" إصدار يوليو 2020 ، تقدمنا على كثير من الجامعات العالمية مثل السربون وهاينريش هاينه دوسلدورف الالمانية وأنقرة التركية وتولوز الفرنسية وكيو اليابانية واوكلاند الامريكية، الخ.
وأكد أن ن مواصفات خريج جامعة القاهرة أصبحت مواصفات دولية بقوة برامجها ، وأساتذتها ، وجودة مناهجها ، وكفاءة العملية التعليمية.
وتابع رئيس جامعة القاهرة ، نعم نحن نستطيع ان نخرج مرة أخرى قامات جديدة في الأدب والعلم والسياسة في حجم نجيب محفوظ، ومجدي يعقوب، وسلطان القاسمي.
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