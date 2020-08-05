شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: 90 منحة مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة بكل الشُعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أوائل الثانوية العامة 2019/2020 ، مؤكدا أن جامعة القاهرة العريقة تفتح ذراعيها لكم لتنضموا إليها في اقوى البرامج الدراسية التي تخرج طلابا بمواصفات دولية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت فى بيان له على الصحفة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" عن إتاحة 90 منحة مجانية كاملة للثلاثين الأوائل من كل شعبة بالثانوية العامة:"30 الأوائل علمي علوم، 30 الأوائل علمي رياضة، 30 الأوائل أدبي)".

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المنح تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة او المشتركة والاقسام باللغات الأجنبية، والمصروفات الدراسية والكتب والاقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، ونظرا للمجموع التكراري فالأولوية لأول ثلاثين طالبا يتقدمون من كل شعبة إلى الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بعد إعلان تنسيقهم على الجامعة.

وتابع الدكتور محمد الخشت ، أن جامعة القاهرة تجدد نفسها الان وتتقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية على الرغم من انها تضم 260 الف طالبة وطالبة ، اي تعادل في حجمها سبعة أضعاف جامعة بكين بالصين ، وجامعة اكسفورد ببريطانيا ، وهيروشيما في اليابان.

وأردف الدكتور محمد الخشت ، أن جامعة القاهرة الآن من أفضل 1 % على مستوى الجامعات العالمية، وتتقدم على جامعات عالمية كبرى، وعلى سبيل المثال:

تقدمت جامعة القاهرة على عدد 92 جامعة بامريكا و منها على سبيل المثال:

‏ Brigham Young University

جامعة يونج بريجهام

‏West Virginia university

جامعة غرب فيرجينيا

‏Clemson University

جامعة كليمسون

‏University of North Texas

جامعة شمال تكساس

‏University of central florida

جامعة فلوريدا المركزية

‏Michigan Technological University

جامعة ميتشيجين التكنولوجية

‏Clark University

جامعة كلارك

وتقدمت على عدد 27 جامعة بالمملكة المتحدة و منها على سبيل المثال:

‏Swansea University

جامعة سونسا

‏University of Bath

جامعة باس

‏City University London

جامعة مدينة لندن

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‏University of Kent

جامعة كينت

‏Bangor university

جامعه بانجور

‏Manchester Metropolitan University

جامعة مانشستر متروبوليتن

وتقدمت على عدد 23 جامعة بالمانيا ومنها على سبيل المثال:

‏University of Halle-Wittenberg

جامعة هال ويتنبرج

‏University of Konstanz

جامعة كونستانذ

‏University of Potsdam

جامعة بوتسدام

‏Bielefeld University

جامعة بيلفيلد

‏University of Hannover

جامعة هانووفر

‏University of Oldenbur

جامعة اولدن بير

‏University of Regensburg

جامعة ريجين سبورج

وفي "ويبومتركس" إصدار يوليو 2020 ، تقدمنا على كثير من الجامعات العالمية مثل السربون وهاينريش هاينه دوسلدورف الالمانية وأنقرة التركية وتولوز الفرنسية وكيو اليابانية واوكلاند الامريكية، الخ.

وأكد أن ن مواصفات خريج جامعة القاهرة أصبحت مواصفات دولية بقوة برامجها ، وأساتذتها ، وجودة مناهجها ، وكفاءة العملية التعليمية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة ، نعم نحن نستطيع ان نخرج مرة أخرى قامات جديدة في الأدب والعلم والسياسة في حجم نجيب محفوظ، ومجدي يعقوب، وسلطان القاسمي.