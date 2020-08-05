شكرا لقرائتكم خبر عن مطار طابا الدولى يستقبل اليوم أولى الرحلات الدولية قادمة من بولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار طابا الدولي ، اليوم الأربعاء ، أولي الرحلات الدولية السياحية قادمة من بولندا ، وذلك في إطار عودة الحركة الجوية بالمطارات المصرية وتشغيل الفنادق بالمناطق السياحية وفقا للضوابط التي حددتها وزارتي السياحة والصحة، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا .

واتخذت وزارة الطيران المدني ، كافة الإجراءات الاحترازية داخل مطار طابا الدولي ، لاستئناف الحركة الجوية واستقبال أولي الرحلات ، حيث طبقت عدة إجراءات احترازية مشددة داخل المطار ، وقامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتزويد المطار بمنظومة كاميرات حرارية تعمل الكترونياً للكشف على درجة حرارة الركاب، كما تم تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعى داخل صالات السفر والوصول، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا .

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وتضمنت الإجراءات الاحترازية توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بمطارات الجمهورية ، بالإضافة إلي وضع لوحات إرشادية يجب علي المسافرين إتباعها للحفاظ علي سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية وضع علامات علي ارضيات المطار للتنبيه علي المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر ، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير داخل الصالات بشكل دوري .

وتفقد الطيار محمد منار وزير الطيران، مطار طابا الدولي قبل استقبال الرحلات السياحية، واطمأن على جاهزية المطار الذى يعد من المطارات السياحية الواعدة لاستقبال الرحلات الدولية والداخلية القادمة إلى مدينة طابا .

وأكد منار على حرص وزارة الطيران وكافة شركاتها التابعة على الاستمرار فى تلبية كافة متطلبات جميع المستثمرين ووكلاء السياحة وشركات الطيران، ومنح شركات الطيران التى تقصد المطارات السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 20% على الخدمات الأرضية حتى أخر اكتوبر 2020، وذلك لتنشيط الحركة السياحة الوافدة إلى مصر .