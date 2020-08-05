شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد لن ننساها من انفجار بيروت.. كيف تحولت ست الدنيا لساحة حرب؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة اللبنانية، بيروت، وقوع انفجارين ضخمين فى مرفأ بيروت، هزا العاصمة، وتسببا فى كوارث إنسانية واقتصادية كبيرة جدا، دفعت وسائل الإعلام المواطنين بالإسراع فى عمليات التبرع بالدم، ومغادرة أقرب نقطة من وقوع الانفجار، ثم أعلن المسئولون فى لبنان أن بيروت مدينة منكوبة.



فى هذا الفيديو، نتعرف معا على أبرز المشاهد التى لن تنسى من ذاكرتنا ونحن نتابع تفاصيل الدمار الذى حول ست الدنيا إلى ساحة حرب.