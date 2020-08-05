شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تبدأ تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجيه بتكليف أكبر المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع.. والإعداد لطرح الإعلان عن الوحدات للبدء في التنفيذ

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستعراض مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "سكن كل المصريين"، بالمدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير "وحدة سكنية لكل مواطن".

وقال الدكتور عاصم الجزار: إن مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروع "سكن كل المصريين"، بالمدن الجديدة، هى مواقع متميزة، موجها بتكليف أكبر المكاتب الاستشارية لتصميم العمارات بالمشروع، والإعداد لطرح الإعلان عن الوحدات لمعرفة حجم الطلب عليها، والبدء في التنفيذ.

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وأكد وزير الإسكان، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية، نفذت وزارة الإسكان وتنفذ مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة "الاجتماعى، المتوسط بأنواعه، الفاخر، بديل المناطق العشوائية غير الآمنة"، من أجل تحقيق رغبة المصريين فى تملك مسكنهم الخاص.

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروع "سكن كل المصريين"، يهدف لتوفير حوالى 30 ألف وحده سكنية كمرحلة أولى، بالمدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تنفيذ وحدات سكنية بمساحة نحو (110 م2) للوحدة، يتم تخصيصها بتكلفة الإنشاء، لذوى الدخول الأعلى من اشتراطات الإسكان الاجتماعى، بهدف مساعدة تلك الفئة فى توفير مسكن ملائم لهم، وفق اشتراطات محددة.