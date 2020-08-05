شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: كل الدعم لرئيس جامعة سوهاج فى قضية "أرض الكوامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديم كافة الدعم للدكتور أحمد عزير رئيس جامعة سوهاج، فى قضية أرض الكوامل.

وأوضح الخشت، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 " أن دعم رئيس جامعة سوهاج حق وواجب اتجاه كل عضو هيئة تدريس ورئيس جامعة في القضية المنظورة، وذلك لأن ما يقوم به الدكتور عزيز لصالح جامعة سوهاج وليس لمصالح شخصية، وذلك مع التأكيد بما لا يدع مجالا للشك في احترام وإجلال أحكام القضاء واتباع الإجراءات القانونية لحصول جامعة سوهاج علي حقوقها.

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جدير بالذكر أن شخصين قاما برفع دعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإدارى بسوهاج، ضد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، لوقف قرار صادر بتخصيص قطعة أرض، لإقامة منشآت خاصة بجامعة سوهاج الجديدة عليها بمنطقة الكوامل، وأصدرت المحكمة قرارها بوقف قرار التخصيص الصادر، وإيقاف أعمال البناء.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة ستطعن على الحكم، وستقدم للمحكمة كافة المستندات المؤيدة لموقف الجامعة وقرارها بتخصيص الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة لإقامة مباني للمدينة الجامعية عليها، موضحا أن الأرض صدر بها قرار تخصيص من محافظ سوهاج للجامعة في عام 2008، وجرى استخراج رخص البناء من مجلس مدينة سوهاج، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ المشروع.