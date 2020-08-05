شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة يخصص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للمرأة، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام انتخابات مجلس الشيوخ على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط الساخن رقم "15115".

وقال المجلس فى بيان له، إن ذلك فى إطار الجهود التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة المزمع عقدها على مدار يومى 11 و 12 أغسطس الجاري .

وأوضح المجلس، أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، وتذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات، والعمل على تذليل أى عقبات تواجه السيدات.