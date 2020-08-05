وزيرة الإعلام اللبنانية: نقدر دعم مصر للبنان.. ونحتاج للمساعدة من كافة الدول

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية المتحدثة باسم الحكومة الدكتورة منال عبد الصمد، أن لبنان يمر بأزمة كبيرة تتطلب المساندة والمساعدة العاجلة من جانب كافة الدول الصديقة والشقيقة، معربة في هذا الصدد عن تقديرها للدعم الكبير الذي أظهرته الدولة المصرية للبنان في هذه المحنة القاسية التي يمر بها.

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المسئولين اللبنانيين على كافة المستويات تلقوا اتصالات عاجلة من المسئولين المصريين وكذلك فى الدول العربية الصديقة والشقيقة، فور وقوع الانفجار المدمر في ميناء بيروت البحري، حيث أعربوا عن تضامنهم الكامل مع لبنان وشعبه في مواجهة هذه الأزمة العصيبة والاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة.

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وأشارت إلى أن حجم الضرر والدمار الذي تعرضت له العاصمة بيروت جراء الانفجار في الميناء البحري، كبير وفادح للغاية على نحو يحتاج معه لبنان إلى دعم كبير من الدول العربية الصديقة والشقيقة وكذلك المجتمع الدولي.

وأضافت "ليس لدينا أدنى شك في أن أصدقاء لبنان في العالم أجمع، لن يتأخروا عن تقديم الدعم والمساندة اللازمين، وعلى أمل أن يتجاوز لبنان هذه المحنة بسواعد أبنائه ودعم الأشقاء العرب وبأقل الخسائر الممكنة".