شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يستقبل سعفان لتفقد منظومة التحول الرقمي بالقوي العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، منذ قليل ديوان عام محافظة الإسكندرية في إطار جولاته الميدانية للمحافظات ، وكان في استقباله المحافظ اللواء محمد الشريف ، حيث من المقرر أن يتفقدا الربط الالكتروني لمراكز التدريب ضمن منظومة التحول الرقمي بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، كما يتفقد ورشة الخياطة بمركز تدريب محرم بك، ومتابعة إنتاج الكمامات المعالجة كيميائيا والمطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، ثم يتوجه إلى مكتب تراخيص عمل الأجانب بالمنطقة الحرة الاستثمارية لتفقد عملية الربط الإلكتروني ضمن المنظومة ، وذلك بحضور ياسر سعيد مدير المديرية والمسئولين بها.

وفى سياق أخر كان وزير القوى العاملة محمد سعفان أعلن مؤخرا أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات التسويق الزراعي بالرياض بالمملكة لصرف مستحقات المواطن المصري "م.أ.م.أ"، بلغت إجمالها 27 ألفا و229 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 113 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى شركات التسويق الزراعي بالرياض لتضرره من عدم صرف مستحقاته ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.