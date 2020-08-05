طلاب الدبلومات الفنية يستكملون الامتحان التحريرى بعد توقف إجازة العيد

ويتفقد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، لجان الامتحانات، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

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ويؤدى الامتحانات التحريرية فى الدور الأول لهذا العام 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة يبلغ 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوا.