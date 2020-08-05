شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تضع قواعد جديدة لتشغيل عربات الـ TOP VIP.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سحبت هيئة السكة الحديد عربات الخدمة الفاخرة والمعروفة باسم TOP VIP من الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمة الفندقية التابعة لها بسبب ضعف إشغال هذه العربات أثناء رحلاتها ضمن قطارات النوم وتراجع إيراداتها ووضعت قواعد جديدة لتشغيل هذه العربات نرصدها خلال التقرير التالى:

1ـ السكة الحديد استقرت على تشغيل هذه العربات وإدارتها بمعرفتها مباشرة.

2ـ قطاعات المسافات الطويلة والصيانة والمالية بالسكة الحديد تقوم بالإشراف على تشغيلها مثلها مثل عربات قطارات المسافات الطويلة.

3ـ عربات top vip يتم تشغيلها ضمن القطارات المكيفة العاملة بنظام الـ VIP على خطوط الصعيد.

4ـ السكة الحديد قررت تشغيل عربات الـ TOP VIP الـ5 التى تمكلها الهيئة ضمن تركيب قطارات أرقام 2006 و2007 و2014 و2015 خلال رحلاتها اليومية والعاملة بنظام الـ VIP بحيث يتم توزيع عربة على كل قطار.

5ـ قررت هيئة السكة الحديد تخفيض أسعار تذاكر هذه النوعية من العربات لتصبح 300 جنيه للمقعد الواحد بدلا من 400 جنيه.

6ـ يتم صرف هذه التذاكر شخصية مدون على كل تذكرة اسم الراكب ورقم البطاقة القومى.

7ـ سيتم تغريم واعتبار كل من يحمل تذكرة غير مدون عليها بياناته مخالفا يتم تحصيل منه قيمة التذكرة وغرامة المخالف بهذه العربات.

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8ـ غرامة المخالف بعربات الـ top vip تبلغ 100 جنيها.

9ـ يتم صرف تذاكر هذه العربات كوامل فقط وبأسعار موحدة تمثل تكلفة الرحلة بها من القاهرة إلى أسوان أو العكس.

10ـ حجز مقاعد هذه العربات لا تشمل أى نوع من الدعم أو التخفيضات.

11ـ أى فرد من افراد الجهات الحاصلة على تخفيضات أو تتمتع باتفاقيات خاصة مع السكة الحديد مثل الهيئات القضائية أو العسكرية أو المعاشات أو غيرهم لا يمكنه استقلال هذه العربات قبل تسديد فرق الأجرة نقدا فى شبابيك الحجز بالمحطات قبل استقلاله هذه العربات وإلا اعتبر مخالفا.

12ـ تم تخصيص مضيف بكل عربة من هذه العربات يقوم بخدمة ركابها.

13ـ يقوم قطاع الصيانة بمتابعة صيانة هذه العربات أول بأول عقب كل رحلة واستكمال الفواقد قبل بداية رحلة جديدة.

14ـ يتم مراجعة التذاكر التى بحوزة ركاب هذه العربات ومطابقتها لاسم الراكب والرقم القومى وفى حالة عدم تطابق بيانات الراكب مع بيانات التذكرة التى يحملها يعتبر راكب بدون تذكرة وتطبق عليها قواعد المخالف من تحصيل قيمة التذكرة وغرامة المخالفة.