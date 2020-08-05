النيابة تُصرِّح بتشريح جثة طفل عثر عليها في أحد شوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: صرَّحت نيابة الجيزة بتشريح جثة طفل عثر على جثته ملقاة بالجيزة لبيان أسباب الحادث وملابساته، وأمرت بتسليمه لذويه لدفنه. كان مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة تلقى إشارة من الأهالي بالعثور على جثة طفل مُلقاة بالشارع. المعاينة الأولية كشفت أن الجثة لطفل لم يتعد الأربع سنوات، وبها آثار اعتداء بسلاح أبيض. التحريات رجحت وقوف الأم وراء ارتكاب الواقعة.

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