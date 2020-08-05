أخبار مصر | وزير الرى يترأس اجتماع إيراد النهر لمتابعة الموقف المائى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الرى يترأس اجتماع إيراد النهر لمتابعة الموقف المائى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وذلك؛ لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك موقف الفيضان لهذا العام والإجراءات المتخذة للتعامل معه واستعراض خطط الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل حاليا ومستقبلا.

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل وأنه من المبكر الحكم علي فيضان هذا العام.

كما استعرضت اللجنه مناسيب محطات القياس الرئيسية علي منابع النيل ومدي تأثرها بالإجراء الأحادي لإثيوبيا بالتخزين الأولي لسد النهضة الاثيوبى وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالي بما يساهم فى توفير الاحتياجات المائية.

وناقشت اللجنة كافة احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه بما يُعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار مع استمرار عقد اللجنه بصفه مستمره لمتابعة معدلات الامطار والمناسيب علي منابع نهر النيل وكذلك حالة السدود المختلفه علي طول النهر.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.