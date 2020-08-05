شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع الموقف المائى وتوفير الاحتياجات لموسم أقصى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لمتابعة الموقف المائى وتوفير الاحتياجات لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك موقف الفيضان لهذا العام والإجراءات المتخذة للتعامل معه واستعراض خطط الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا.

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان، وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل، وأنه من المبكر الحكم علي فيضان هذا العام.

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كما بحثت اللجنة مناسيب محطات القياس الرئيسية علي منابع النيل، وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالي بما يساهم فى توفير الاحتياجات المائية.

وناقشت اللجنة كافة احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه بما يُعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار مع استمرار عقد اللجنة بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب علي منابع نهر النيل وكذلك حالة السدود المختلفة علي طول النهر.