شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى الغسيل الكلوي ببنى عبيد يستغيثون.. ومدير إدارة الكلى: النقل لأماكن قريبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«اعتبرونا حد من أهكلم وبلاش تبهدلونا في آخر أيامنا» بهذه الكلمات أطلق مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى بنى عبيد صرخة استغاثة يطالبون فيها إلغاء قرار توزيعهم على مستشفيات المنصورة ودكرنس ومنية النصر وطناح والذى أصدرته مديرية الصحة بالدقهلية بحجة تطوير مستشفى بنى عبيد وهو ما رفضه المرضى بسبب بعد المسافة بين منازلهم والأماكن الجديدة وعدم قدرتهم الصحية أو المادية على تحمل السفر وتكلفة المواصلات على حد تعبيرهم .

ونظم المرضى عدة وقفات إحتجاجية أمام المستشفى مطالبين بوقف قرار توزيعهم على المستشفيات وهو مارفضته مديرية الصحة مؤكدة ان قرار توزيعهم نهائى لإستكمال أعمال التطوير بمستشفى بنى عبيد.

وقال محسن سليمان محمد سمرة 66 سنه «أنا عندى فشل كلوى وعايش بكلية واحدة ومريض قلب وضغط وأنيميا وبقالى سنتين بأغسل كلى في مستشفى بنى عبيد، 3 مرات في الأسبوع، لأنها الأقرب لمحل اقامتي وظروفي المادية صعبة فكل دخلي 450 جنيه من تكافل وكرامة ومطلوب منى أصرف منهم على الأكل والشرب والعلاج كمان»

وأضاف «فوجئنا بقرار توزيعنا نهائيا على مستشفيات دكرنس والمنصورة ومنية النصر وبينا وبينهم مسافة كبيرة فأقرب مكان بينا وبينه 15 كيلو واحنا والله مانتحمل السفر لأى مكان لا صحيا ولا ماديا ده أنا بموت كل مرة بعد جلسة الغسيل وبأروح بيتى بالعافية وإدارة مستشفى بنى عبيد عايزه تطردنا خارج بنى عبيد واحنا عايزين نموت في بيوتنا أحسن ما أموت في السكة»

وتابع باكيا «بيطردونا بحجة تطوير المستشفى يعنى يطوروا على جثثنا واحنا رفضنا قرار التوزيع ولكنهم مصرين وأعطونا مهلة ليوم الأربعاء وقالوا لنا هنقفل قسم الكلى ومش هنغسل لحد بعد كده طيب هنروح فين واحنا مش قادرين نتحرك ولا نملك ثمن المواصلات علشان نروح أي مكان فمريض الغسيل الكلوى غلبان صحيا وماديا ولو كنا احنا من أهلهم كانوا عملوا فينا كده»

وقال أحمد نصر عبدالعاطى، 25 سنة «أنا كنت سائق توك توك ودلوقتى مش بأقدر اشتغل علشان بأغسل كلى 3 مرات في الإسبوع بمستشفى بنى عبيد واحنا بنقعد 4 ساعات في المرة الواحدة على ماكينة الغسيل الكلوى ومس بنقدر نتحرك بعدها والله احنا بنتعذب ولما اتكلمت مع مدير المستشفى قالى إللى هيمشى مش هيرجع تانى لأن المستشفى لها طبيعة خاصة لأنها تبع المجالس الطبية المتخصصة وبعد كده هيكون جلسات الغسيل الكلوى بفلوس وهيتم الغسيل لمريض نفقة الدولة الجلسة بمبلغ من 50 إلى 100 جنيه ولمرضى التأمين الصحى من 100 إلى 150 جنيه واللى تبع الأمانة الجلسة هتكون بمبلغ 400 جنيه غسيل سوبر لوكس لأن المريض هيكون في غرفة مكيفة بمفرده وله ممرض بيخدمه»

وأضاف «طول عمر مستشفى بنى عبيد للغلابة لأنها بتخدم منطقة فقيرة وكلها فلاحين يبقى إزاي تتحول فجأة بالفلوس وتبقى ضد المرضى أنا ذنبي إيه إن نائب راح حولها للمجالس الطبية أنا مريض وغلبان ومن حقي أتعالج وألاقى مكان للغسيل الكلوى قريب من بيتي والرئيس عبدالفتاح السيسى بيقول تطوير منظومة الصحة للغلابة لكن الناس دى بتشتغل ضد البلد وعايزه تدوس على الغلابة باسم التطوير وإحنا مش عايزين غير حقنا في مكان قريب نغسل فيه»

وتابع «طالبنا انهم ينقلونا في الوحدة الصحية بعزبة طلعت وفى مكان هناك لكن للأسف قالوا مش مناسب طيب هو المناسب يبهدلونا على السكك ولما نعترض يهددونا بالطرد في الشارع والحرمان نهائيا من الغسيل ده يرضى مين ولما اشتكينا واحنا بعتنا فاكسات استغاثة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزيرة الصحة لأن احنا 95 مريض بيغسلوا كلى ومش قادرين يمشوا على رجلهم وظروفنا كلنا صعبة جدا لاتتحمل السفر والبهدلة خاصة وان في الشتاء الطرق بتتحول إلى برك طين ومستحيل نتحمل السفر عليها»

وأضافت أنيسة إبراهيم أبوشبانة، 50 سنة «أنا مريضة فشل كلوى من 5 سنين وبغسل 3 مرات في الأسبوع من 5 سنين في مستشفى بنى عبيد وزوجى مريض وطريح الفراش لأنه عامل 10 عمليات منها عملية قلب مفتوح ومريض كبد في مراحل متأخرة ومافيش عندنا أولاد يخدمونا ولما بأروح جلسة الغسيل الكلوى بأتسند على نفسى بأرجع تعبانة جدا لكن لازم أخدم جوزى لأنه مش بيلاقى حد يناوله كوب ماء وأنا مش موجوده يبقى إزاى هأسافر وأروح بلد ثانية واليوم يضيع في السفر والغسيل الكلوى ده ممكن جوزى يموت مكانه ومحدش هيحس به وأنا نفسى مش هأقدر اسافر ياريت المسئولين يرحمونا ويعتبرونا من أهلهم احنا كلنا ظروفنا صعبة وصحتنا على قدنا واحنا مش ضد التطوير بس بلاش برمونا في الشارع وممكن يشوفوا لنا مكان قريب في بنى عبيد زى ما نقلوا الإدارة الصحية في استاد بنى عبيد علشان يطوروا المبنى أيهما أحق المريض الغلبان ولا الموظف وأنا مش بطلب حسنة ولا مساعدة أنا عايزة افضل أتعالج في بلدى علشان لما اموت أموت فيها» .

وأضاف عبدالقادر محمد حفنى، 75 سنه من عزبة التحسين التابعة لبنى عبيد «من 6 سنين وأنا بنقل زوجتى على عربة كارو من بلدنا لبنى عبيد علشان تحضر جلسة الغسيل الكلوى علشان احنا لانملك ثمن المواصلات ومش هأقدر أروح بها مكان تانى ولا بلد ثانية احنا بنمشى بالعربية الكارو علشان نوفر حق المواصلات ومستحيل هنسافر بها بلد ثانية وليس لى أولاد تساعدنى ولا حد يصرف علىَ أنا والست الغلبانة دى ياريت يسيبونا في المستشفى لحد ما نموت بدل البهدلة على الطرق»

وطالب عرابى محمد عبدالوهاب، 58 سنه «بتشكيل لجنة من الصحة لتوفير مكان بديل مؤقت قريب من المستشفى وقال» هناك أماكن بديلة كثيرة مثل مدرسة التمريض أو في الاستاد مثل الإدارة الصحية لكن النقل النهائي لمستشفى أخرى ده جريمة في حقنا ومش هننفذه حتى ولو هنموت في مستشفى بنى عبيد «

وأضاف «أنا بأغسل من 12 سنة ورجلي مبتورة ومستحيل أتنقل لمكان تاني واحنا مش ضد التطوير لكن التطوير اللي على حساب الغلابة مرفوض وكل اللى طالبنا به انهم سيبونا نموت هنا أحسن ما نموت على السكك»

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وأضاف عبدالفتاح حسن محمد، 59 سنة، فلاح «أنا بقالى سنة بغسل بالمستشفى دى وهى مبنية من 15 سنة واتصرف عليها ملايين ولم يتم تسليمها سوى من 5 سنوات فقط ولم تعمل بشكل كامل ودلوقتى بيقولوا هيطوروها وهيصرفوا عليها نصف مليار جنيه طيب مين هيتحاسب على اللى اتصرف قبل كده ده اهدار للمال العام ولما حضرت لجنة يوم الأحد الماضي وقالت هننقلكم دكرنس ومنية النصر كلنا رفضنا وأنا قلت لهم ابنى الوحيد بعطله عن شغله علشان يوصلنى ويرجعنى من جلسة الغسيل يبقى ازاي هيسافر معايا 3 مرات في الاسبوع لبلد ثانية ده غير البهدلة على الطرق والمصاريف الزيادة واحنا كلنا لانستطيع العمل وعالة على أسرنا»

وأضاف «احنا بنناشد الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي نظرة رحمة ياريس بمرضى الغسيل الكلوي ببنى عبيد هنموت والله ياريس لو اتنقلنا وفى أماكن كتير ببنى عبيد ممكن ينقلونا لها مؤقت لكن هم عايزين يريحوا دماغهم وينقلونا مدى الحياة لأماكن ثانية علشان يستثمروا الأماكن بتاعتنا»

وقال منفعلا «ياريس احنا مش طالبين من الدولة حاجة غير انهم يسيبوا لنا المكان اللي بنغسل فيه لحد ما نموت في مكانا احنا عايزين مكان في بنى عبيد والله احنا بننزل من الجلسة ميتين وأي بهدلة هتموتنا بجد»

ومن جانبه قال الدكتور أحمد البيلي مدير عام إدارة الكلى بمديرية الصحة بالدقهلية أن مستشفى بنى عبيد ليست تحت سلطة مديرية الصحة ولكنها تتبع المجالس المتخصصة بوزارة الصحة وجارى تطويرها وإعادة تأهيل جميع الأقسام بها ولا يمكن الإبقاء على وحدة الغسيل الكلوي في مكانها وتدخلت مديرية الصحة فقط لحل المشكلة وذلك بتوفير أماكن بديلة وهى مستشفى دكرنس وطناح وكل منهما تبعد عن بنى عبيد 8 كيلو فقط

وقال للمصري اليوم «النقل يتم لصالح المرضى ولا يمكن نقلهم لأي وحدة صحية كما يطالبون لأننا نلتزم بالاشتراطات والمعايير الصحية لوحدات الغسيل الكلوي والتي لها مواصفات خاصة وملحق بها عناية مركزة في حالة احتاجها المريض وبالتالي الأماكن التي يقترحها المرضى غير مناسبة والأنسب هي الأماكن التي وفرتها المديرية وهى أماكن مؤقته لحين انهاء أعمال الإنشاءات والتطوير بمستشفى بنى عبيد»

وأضاف «كما أن مريض الغسيل الكلوي يصرف مبلغ 50 جنيه في كل جلسة بدل انتقال وتكلفة المواصلات للأماكن الجديدة لن تتعدى هذا المبلغ وبالتالي لا توجد أعباء مالية جديدة عليهم»

وطالب المرضى بسرعة الانتقال قائلا «احنا مش ممكن نقبل الضرر لأي مريض والأماكن التي تم توفيرها على أعلى مستوى سواء في الإمكانيات أو الخدمة الطبية المقدمة وأعمال التطوير لن تتوقف ببنى عبيد فلذلك يجب التسكين سريعا في الأماكن الجديدة»