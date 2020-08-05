شكرا لقرائتكم خبر عن %76من القراء يتوقعون انتعاش السياحة بعد تسجيل زيرو إصابات كورونا بين السياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع انتعاش حركة السياحة بعد تسجيل زيرو إصابات كورونا بين السائحين، توقع غالبية القراء انتعاش حركة السياحة بعد تسجيل زيرو إصابات كورونا بين السائحين.

وتوقع 76% من القراء انتعاش حركة السياحة بعد تسجيل زيرو إصابات كورونا بين السائحين، بينما استبعد 24% من القراء انتعاش حركة السياحة بعد تسجيل زيرو إصابات كورونا بين السائحين.

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