شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تسرق كهرباء.. اعرف قيمة الغرامة التى حددها القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن أهم المعلومات الخاصة بضوابط الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتحديد قيمة غرامات المخالفين بالنسبة للكهرباء، علاوة على متى تسقط مديونية الكهرباء ومتى يكون من حقه التقسيط وبدون فوائد.

وفيما يلى أهم المعلومات التى تهم القارئ:

غرامات سرقات التيار: غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة ١٢ شهر".

غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

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متى يحق للمواطن تقسيط المديونية بدون فوائد؟

من حق المواطن تقسيط المديونية اذا تراكمت لعدة أشهر نتيجة عدم التزام محصل الكهرباء بتحصيل الفاتورة بشكل منتظم.

إذا كانت المديونية نتيجة تراكم قراءة بالعداد ولم يتم محاسبة المشترك عليها نتيجة خطأ من شركة توزيع الكهرباء.

ليس من حق المشترك المطالبة بالتقسيط بدون فوائد اذا تعمد عدم سداد فواتير الكهرباء بشكل شهرى ويتم تطبيق فوائد بنسبة 17٪ عند تقسيط المديونية.