3 أيام ممطرة على الجنوب.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس أيام الأربعاء - الخميس - الجمعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: "سجلت درجات الحرارة على القاهرة 35- 25، السواحل الشمالية 32- 24، جنوب سيناء 39- 30، وتراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 39 و44 نهارًا، و25 وحتى 31 ليلاً.

وأضافت الهيئة أن طقس غدٍ الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

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وتابعت الهيئة: "سجلت درجات الحرارة على القاهرة 36- 25، السواحل الشمالية 32- 24، جنوب سيناء 38- 30، وتراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 38 و42 نهارًا، و25 وحتى 31 ليلاً.

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: "سجلت درجات الحرارة على القاهرة 37- 25، السواحل الشمالية 32- 24، جنوب سيناء 39- 30، وتراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 40 و 44 نهارًا، و25 وحتى 31 ليلاً.

وأوضحت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة طوال الـ3 أيام عبارة عن وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، إلى جانب سقوط أمطار على جنوب الصعيد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق المتفرقة.​