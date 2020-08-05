شكرا لقرائتكم خبر عن نسب تمثيل الأحزاب المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منافسة قوية للأحزاب فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، والتى تنطلق فى محافظات الجمهورية بالداخل يومى 11، 12 أغسطس، وفى الخارج يومي 9 ، 10 أغسطس.
وأظهرت دراسة مؤخرا أن أعلى 5 أحزاب فى أعداد المرشحين، حزب مستقبل وطن له 95 مرشحا، حماة الوطن 51 مرشحا، الوفد 23 مرشحا، المؤتمر 17 مرشحا، النور 14 مرشحا.
أما أقل 5 أحزاب فى أعداد المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ "التجمع، الريادة، الاتحاد، حقوق الإنسان والمواطنة، والأحرار الدستوريين" بمرشح واحد.
وينافس حزب مستقبل وطن فى 26 محافظة، وحزب حماة الوطن فى 17 محافظة، والوفد له مرشحين فى 13 محافظة، وحزب المؤتمر يشارك فى انتخابات مجلس الشيوخ بـ12 محافظة، وحزب الحركة الوطنية يتنافس فى 9 محافظات.
أقل 6 أحزاب فى الترشح بالمحافظات، التجمع، الريادة، الاتحاد، حقوق الإنسان والمواطنة، الأحرار الدستوريين، صوت الشعب، كل من هؤلاء الأحزاب ينافس فى محافظة وحيدة.
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