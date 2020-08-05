شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة بتتغير.. كيف تحولت منطقة عين الحياة لأفضل وجهة سياحية بالعاصمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدولة عدد من المشاريع القومية التى تغير خريطة السياحة فى مصر، وتغير ملامح العاصمة، وتعيد لها شكلها الحضارى، وتحى الأماكن السياحية مرة أخرى، ومن بين هذه المشروعات مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة بمصر القديمة.

ويرصد ”الخليج 365” التغير الذى تم بمنطقة عين الحياة بالقرب من ميدان السيدة عائشة..

1. تم إعادة تطهير بحيرة عين الصيرة لتعود مياهها كبريتية مرة أخرى تدريجيا.

2. يواجه مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة المتحف القومى للحضارات.

3. المشروع يهدف لتحويل المكان منطقة جذب سياحى هامة.

4. يتم التخطيط لإنشاء منطقة فنادق فى المرحلة الثانية للمشروع.

5. تكلفة المشروع 280 مليون جنيه للمرحلة الأولى.

6. تم تنفيذ أعمال بقيمة 40 مليون جنيه تقريبا .

Advertisements

7. المشروع يقع على مساحة 265 ألف متر مربع ما يقارب 63 فداناً.

8. تم تشكيل البحيرة لتظهر بشكل جمالى مع إنشاء جزيرة داخلها ومسرح مكشوف على ضفتها.

9. تم نشر نافورات ملونة داخل البحيرة وجارى إنشاء مجموعة من المطاعم والمناطق الترفيهية والكافيهات وأماكن لركوب الفلوكة بالبحيرة.

10. من المقرر إنشاء 4 مطاعم بمحيط البحيرة.



