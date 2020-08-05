شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 7 قضايا وضبط 620 كيلو لحوم غير صالحة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، واصلت تنظيم الحملات التفتيشية، لرصد المخالفات بالمرور على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، وذلك قبيل عيد الاضحي المبارك وحتى الانتهاء من أيام العيد، وذلك بهدف التأكد من سلامة اللحوم المعروضة للمواطنين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
أوضح المحافظ، انه تم خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها مديرية الطب البيطري تحرير 7 مخالفات بنطاق 5 مراكز (المنيا- مغاغة – بني مزار – سمالوط – ملوي)، حيث تم ضبط 620 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لضبط 25 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري.
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