شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 22 مخالفة تموينية خلال إجازة العيد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، 22 مخالفة تموينية متنوعة خلال المرور على الأسواق، والحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة السلع التموينية، والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق، للتأكد من توافر كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح دكتور محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملات أسفرت عن تحرير 22 مخالفة تموينية، تنوعت بين محلات تجارية بدون ترخيص، ضبط سلع تموينية مدعمة للاتجار بها في السوق السوداء، بالإضافة لضبط 40 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم رفع وإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق خلال الحملة، مشيراً إلى استمرار تنظيم الحملات اليومية لرصد مخالفات جرائم الغش التجاري وإزالة كافة أشكال التعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.