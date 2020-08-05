شكرا لقرائتكم خبر عن حملة بـ«السوشيال ميديا» ضد إنهاء خدمة عميد «تجارة الإسكندرية» قبل انتهاء العام الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار قرار إنهاء عمادة الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، رئيس مجلس ادارة مجمع العلوم الانسانية والاجتماعية، في 28 يوليو الماضى قبل انتهاء العام الجامعي الذي تم مده بقرار من المجلس الاعلى للجامعات حتى 15 سبتمبر المقبل، وعدم انتهاء طلاب الفرقة الرابعة من امتحانات نهاية العام غضب شديد على موقع التواصل الاجتماعى «الفيسبوك»والسوشيال ميديا.

وجاء قرار الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، بإنهاء عمادة «الصيفى» الصادر في 28 يوليو الماضى، أي قبل موعد إحالة «الكردي» إلى التقاعد في 31 يوليو الماضي يثير الغضب والتساؤلات حول القرار على الرغم من إمكانية مد العمادة حتى نهاية العام الجامعى الحالى أسوة بمد فترة رئاسة الدكتور عصام الكردى للجامعة حتى منتصف سبتمبر المقبل، رغم إحالته للتقاعد في 31 يوليو الماضي في اشارة إلى المعاملة بالمثل .

وتولى «الصيفى» عمادة كلية التجارة، في 31 يوليو 2017 تنتهى في 31 يوليو 2020 إلا ان العام الدراسي تم تمديده حتى 15 سبتمبر المقبل، والكلية في منتصف الامتحانات ومطلوب الطلاب ينتهوا من كل شيء واستلام شهاداتهم قبل ٢٥ أغسطس لتقديمها إلى منطقة التجنيد قبل 30 أغسطس، فكان من المتوقع ان يتم التمديد للعميد الحالي حتي صدور قرار رئيس الجمهوريه، لاختيار العميد الجديد أو لحين انتهاء العام الدراسي حفاظاً على استقرار الكلية وانهاء كافة الامتحانات في هذا العام الاستثنائي بسبب كورونا .

ورصدت «المصري اليوم» ردود أفعال رواد «فيس بوك» الغاضبة تجاه القرار، حيث جاء احد التعليقات في صورة رسالة إلى رئيس الجمهوريه، بعنوان «لمصلحة من يتم محاربة الناجحين واحباطهم»، ولماذا يقوم رئيس جامعة الإسكندرية بإصدار قراراً منفرداً بإنهاء عمادة الدكتور السيد الصيفي رغم نجاحه وجهوده في الارتقاء بكلية التجارة في جامعة الاسكندريه، مطالبا بالتحقيق في أسباب إنهاء عمادة الدكتور الصيفي بقرار من رئيس الجامعة على خلاف ما تم مع عمداء الجامعة الآخرين، رغم ما قدمه من أعمال ارتقت بكلية التجارة .

وجاء التعليق الثانى،واصفا القرار بالعجيب والمثير للدهشة، وأنه من المفترض والمعروف ان كل القيادات تم التمديد لهم حتى منتصف سبتمبر، فلماذا الدكتور الصيفى بالذات سبحان الله هوه غايظهم للدرجة دى،.. قرار غريب في توقيت غير مناسب،.. دفعة رابعة لازالوا في الامتحانات ولم ينتهوا إلى الآن،.. يعني مش كفايه علينا ظروف سيئة ووباء عالمي ومع ذلك اولادنا تؤدي امتحانات التخرج في أجواء من القلق ويزيد عليهم خبر عميد الكليه، ..فين مصلحة أولادنا مما يحدث ؟؟؟؟؟ حرام عليكم بجد.

وجاء الرد الثالث،مخاطباً «الصيفي» قائلاً: يا دكتور ولا يهمك قيمتك في قلوبنا اعلى من منصب وزير التعليم العالى والله، فكل المناصب دى شكليات ومالهاش قيمة حقيقية على الارض، حضرتك اللى بتدى قيمة للمكان الذي تتواجد فيه فأنت العميد الوحيد الذي لديه عبء تدريس يفوق كثير من أعضاء هيئة التدريس، وذلك لأنك لا تملك رفاهية عدم التدريس لسد العجز في تخصصك.

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يأتى هذا فيما تولى العمل قائماً بمهام عميد الكلية الدكتور محمد عبدالعظيم، كونه أقدم وكيل في الكلية .