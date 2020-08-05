تعرف على خطوات استخراج شهادات البيانات من وحدات المرور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها: - تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج. - تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل. - تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها. Advertisements -نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة. -صورة بطاقة الرقم القومى سارية والإطلاع على الأصل. -رخصة القيادة أو بدل فاقد لها. ويتم تقديم الخدمات للجماهير بسهولة ويسر داخل الوحدات، مع مراعاة تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وعادة ما تشهد ساحات إدارات المرور المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، أعداد كبيرة بشكل يومي لاستخراج أو الاستفسارعن إجراءات تلحصول على رخصة قيادة خاصة سواء كانت لسيارة أو دراجة بخارية وهو ما يمثل مشقة لدى الكثير من المواطنين وأيضا رجال المرور من شدة الزحام، وهذا ما يقع البعض تحت يد النصابين والسماسرة كا سهلة للإستقطاب والحصول منها على مبالغ مالية مقابل إنهاء الإجراءات.

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