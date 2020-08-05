أخبار مصر | رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث بيروت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدّم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باسم جموع الوفديين، خالص تعازيه للشعب اللبناني الشقيق، في ضحايا انفجار لبنان الضخم الذي ‏ضرب مرفأ وسط العاصمة بيروت.

وأكد "أبو شقة" أن العالم يقف إلى جوار الشعب اللبناني ويدعمه خاصة في هذه الظروف التي يمر بها، مشيرًا إلى أن لبنان بلد عزيزة على قلوب المصريين، ولها مكانتها في قلوب جميع الدول العربية.

ودعا رئيس الوفد الأشقاء العرب وكافة القوى السياسية للوقوف إلى جوار لبنان الشقيق في مصابها، ودعمها في هذه الظروف التي تحتاج إلى التضامن والتكافل الأخوي بين الشعب اللبناني الشقيق وبين كل الشعوب العربية.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

