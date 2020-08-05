أخبار مصر | محمد عمارة: دعم الدولة وتنميتها رد أمانة حق الشهداء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد عمارة: دعم الدولة وتنميتها رد أمانة حق الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عمارة، مرشح مجلس الشيوخ، إن دعم الدولة والاستمرار في تنميتها يعتبر ردًا لأمانة حق الشهداء.

وكتب "عمارة"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ليس هناك أغلى من الوطن للوقوف إلى جواره، ودعم الدولة والاستمرار في تنميتها هو رد أمانة حق الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وإنكار ذاتهم، حتى تكمل مصر مشوارها نحو القوة والقمة".