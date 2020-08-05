الأزهر يدعو دول العالم لتقديم العون والمساعدات العاجلة إلى لبنان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بحزن شديد ما أسفر عنه انفجار بيروت الذي وقع بشكل مروع أفزع العالم، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف في مشهد تنفطر له القلوب.
وأضاف: وإزاء هذه الكارثة الإنسانية؛ يعرب الأزهر الشريف عن تضامنه الكامل مع لبنان، ويدعو كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع إلى التضامن وتقديم يد العون والمساعدة العاجلة إلى لبنان لتجاوز هذه المحنة وتداعياتها القاسية، كما يدعو كل اللبنانيين إلى التكاتف والتلاحم لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.
وأعرب الأزهر الشريف عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا هذا الانفجار، سائلًا الله -عز وجل- أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وينعم على لبنان بالأمن والاستقرار والرخاء.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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