شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقدم التهاني لأوائل الثانوية علي مستوي الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بزيارة اوائل الجمهورية بالثانوية العامة بمنازلهم لتقديم التهنئة على تفوقهم .وحصولهم على مراكز متقدمة ..

حيث يوجد ثلاثه اوائل على مستوي الجمهورية في الثانوية العامة من ابناء محافظة الغربية..

وتوجه محافظ الغربية إلى منزل الطالب اشرف احمد حامد ابو عريضة من قرية الحداد ببسيون طالب بالشعبه العلمية رياضيات والحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوي الجمهورية ..

ثم توجه إلى منزل الطالب عبدالعاطي سلطان عيسي رحاب من قرية الدلجون مركز كفر الزيات بالشعبه العلمية رياضيات والحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوي الجمهورية ..

وحرصا من محافظ الغربية على تهنئة المتفوقين قام بالاتصال بالطالبه مريم محمود احمد احمد اسماعيل والحاصلة على المركز الاول مكرر بالشعبة العلمية علوم وقدم لها التهنئة لتواجدها واسرتها خارج المحافظة..

وفي نهاية زيارته عبر محافظ الغربية عن بالغ سعادته بتفوقه ابناءه الذين شرفوا محافظتهم من خلال حصولهم على مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية ..

مؤكدا على الاستعداد التام لتقديم الدعم وكافه الامكانيات التي تساعدهم على مواصلة التفوق.. كما قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لاسر الطلبه الشكر والتقدير على رعايتهم لابناءهم حتي تفوقوا وتكلل مجهودهم بالتفوق والنجاح متمنيا لهم مزيدا من التفوق والتوفيق في المرحله الجامعية القادمة ..

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