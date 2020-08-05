سرقة التيار الكهربائى.. اعرف قيمة الغرامة التى حددها القانون

أولا : غرامات سرقات التيار:1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا".

2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

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ثانيا: متى يحق للمواطن تقسيط المديونية بدون فوائد:1- من حق المواطن تقسيط المديونية اذا تراكمت لعدة أشهر نتيجة عدم التزام محصل الكهرباء بتحصيل الفاتورة بشكل منتظم.

2- إذا كانت المديونية نتيجة تراكم قراءة بالعداد ولم يتم محاسبة المشترك عليها نتيجة خطأ من شركة توزيع الكهرباء.

3- ليس من حق المشترك المطالبة بالتقسيط بدون فوائد اذا تعمد عدم سداد فواتير الكهرباء بشكل شهرى و يتم تطبيق فوائد بنسبة 17٪ عند تقسيط المديونية.

