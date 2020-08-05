شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة التيار الكهربائى.. اعرف قيمة الغرامة التى حددها القانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” كل ما يريد القارئ معرفته عن أهم المعلومات الخاصة بضوابط الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحديد قيمة غرامات المخالفين بالنسبة للكهرباء، علاوة على متى تسقط مديونية الكهرباء ومتى يكون من حقه التقسيط و بدون فوائد، وفيما يلي أهم المعلومات التى تهم القارئ:
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا".
2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
1- من حق المواطن تقسيط المديونية اذا تراكمت لعدة أشهر نتيجة عدم التزام محصل الكهرباء بتحصيل الفاتورة بشكل منتظم.
2- إذا كانت المديونية نتيجة تراكم قراءة بالعداد ولم يتم محاسبة المشترك عليها نتيجة خطأ من شركة توزيع الكهرباء.
3- ليس من حق المشترك المطالبة بالتقسيط بدون فوائد اذا تعمد عدم سداد فواتير الكهرباء بشكل شهرى و يتم تطبيق فوائد بنسبة 17٪ عند تقسيط المديونية.
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