شكرا لقرائتكم خبر عن 15 أغسطس.. غلق باب التقدم لمعهد البعوث الإسلامية الابتدائية للوافدين بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق معهد البعوث الإسلامية الابتدائية، باب التقديم يوم حيث تم فتح باب التقديم يوم السبت 15 أغسطس، حيث سبق وأعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن مميزات الدراسة بالمعهد.

معهد البعوث الإسلامية الابتدائية يأتى انطلاقًا من عالميةِ رسالةِ الأزهرِ الشَّريف فى تعليم أبناء الأمة الإسلامية والعربية حيث يستقبل الأزهر الشريف سنويًا عشرات الآلاف من الوافدين من أكثر من مائة دولة حول العالم راغبين فى الإقامة فى رحابه؛ لتعلم العلوم المختلفة بما فيها اللغة العربية لغة القرآن الكريم.

وقد أولى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى للوافدين بالأزهر الشريف، لتخريج قادة وعلماء يساهمون فى رفع شأن الأزهر الشريف وإعلاء رايته، وإلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية فقد حرص فضيلته على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة والتيسير على الطلاب فى كافة مراحل الالتحاق والدراسة والتخرج ليكونوا سفراء الأزهر حين يعودون لبلادهم محملين بسماحة الإسلام والفكر الوسطى الذى تعلموه فى الأزهر الشريف؛ لتحقيق هذا الغرض أنشأ الأزهر الشريف تحت رئاسة فضيلة الإمام العديد من المعاهد الأزهرية التى تستقبل هؤلاء الوافدين منها معاهد البعوث ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتحت إشراف الدكتورة نهلة الصعيدى رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين.

رؤية معاهد البعوث الإسلامية:

تخريج طالب أزهرى عالمى متميز علميًا ودينيًا وثقافيًا وتكنولوجيًا، مساهمًا فى نشر رسالة الأزهر فى تحقيق الوسطية والاعتدال رافضًا التعصب، مناهضًا للعنف والتطرف فى مناخ يسوده روح التعاون والانتماء للأزهر الشريف فى ضوء معايير جودة التعليم العالمية.

رسالة معاهد البعوث الإسلامية:

• تنمية مهارات ومعارف الطلاب فى شتى المجالات (اللغوية والشرعية والثقافية).

• تعزيزقيم الانتماء للأزهر الشريف.

• استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مختلف فروع العلم.

• تنمية مهارات التفكير الإبداعى والناقد لدى الطلاب.

• إنشاء وتفعيل المعامل (صوتيات-حاسب آلي-علوم).

• تفعيل الرحلات والمسابقات والندوات (الثقافية والدينية والعلمية والاجتماعية).

• عقد اللقاءات التنويرية للتعريف برسالة الأزهر فى نشر وسطية الإسلام.

• تطبيق معايير الجودة فى جميع جوانب العملية التعليمية(المحتوى الدراسى، والمعلم، والمتعلم، والمؤسسة التعليمية).

• تنفيذًا للمبادرة الثالثة بالخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعى للوافدين بالأزهر الشريف ٢٠١٨/٢٠٣٠م،بالتوسع فى إنشاء معاهد تعليم الوافدين تم افتتاح معهدالبعوث الإسلامية الابتدائى ليضم مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للتلاميذ.

• نظام الدراسة بمعاهد البعوث الإسلامية الابتدائي:

• مرحلة رياض الأطفال:

• المستوى الأول-المستوى الثانى.

المرحلة الثانية الابتدائية

• الصف الأول – الصف الثاني- الصف الثالث-الصف الرابع-الصف الخامس-الصف السادس.

شروط التقديم بمعهد البعوث الإسلامية الابتدائى النموذجي:

المرحلة التمهيدية (رياض الأطفال ):

- يتم القبول بمرحلة رياض الأطفال بحد أدنى للسن 4 سنوات، وبحد أقصى 5 سنوات و11 شهرًا،و29 يومًا. ويمكن النزول بسن القبول فى مرحلة رياض الأطفال فى حدود (6 أشهر) إذا كانت الكثافة تسمح بذلك.

المرحلة الابتدائية :

- يلتحق بها الطلاب من عمر (6 سنوات إلى٩سنة) فى صفوف المرحلة الابتدائية فى معهد البعوث الابتدائى بشرط حصول ذويهم على إقامة دائمة أو مؤقتة بجمهورية مصر العربية بطريقة قانونية، وتكون فترة التقديم من بداية شهر يوليو كل عام إلى بداية شهر أكتوبر.

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وتقرر بدء فتح باب التقديم إلكترونيًا لمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2020/2021 م ابتداءً من يوم 15 يونيو حتى يوم 15 أغسطس 2020م.

الأوراق المطلوبة للتقديم الإلكتروني:

1. صورة جواز سفر سارٍ لكل من الطالب وولى الأمر، للتواصل يفضل كتابة رقم الهاتف لولى الأمر على صورة الجواز.

2. صورة إقامة سارية لولى الأمر مؤقتة لغير السياحة أو دائمة، ولن يتم قبول الإقامة السياحية.

3. صورة خطاب من سفارة الطالب بأنها ليس لديها مانع من التحاق الطالب للدراسة بالأزهر.

4. صورة شهادة ميلاد للطالب.

5. صورة استمارة التقديم على الموقع الإلكترونى موضحًا بها رقم التسجيل.

6.الإيميل الخاص بإرسال المرفقات

[email protected]

الخدمات التى يقدمها معهد البعوث الإسلامية الابتدائي:

1- خدمات تعليمية :

توجد خدمات عامة للمساعدة فى التعليم الأكاديمى بالمعهد، وهي: مكتبة المعهد، والاستعانة بالكتب والأبحاث التى تفيدهم فى دراستهم سواء كانت شرعية أو عربية أو ثقافية

2- تفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية لجميع المراحل الدراسية(رياض أطفال-ابتدائي-إعدادي-ثانوى ).

3- خدمات طلابية

مميزات الدراسة بمعهد البعوث الإسلامية الابتدائي

إدارة تربوية متميزة ذات خبرة عالمية.

مبنى جديد مجهز بأحدث وسائل الأمان والسلامة.

حجرات دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية الحديثة.

أعضاء تدريس ذوى مؤهلات تربوية وخبرات كبيرة فى مجال التدريس.

أحدث أساليب التدريس والتعلم الفعال.

متابعة مستمرة لأداء المعلمين.

رعاية المتعلمين علميًا وصحيًا واجتماعيًا وسلوكيًا.

ملعب كرة قدم خماسى بأرضية نجيل صناعى.

قاعات أنشطة رياضية وفنية.

معمل علوم مجهز بأحدث الأدوات والأجهزة المعملية.

معمل حاسب آلى مجهز بأحدث أجهزة الحاسب الآلى.

مكتبة مزودة بالكتب وأحدث وسائل المعرفة.

حديقة ومنطقة ألعاب لمرحلة رياض الأطفال.

تنمية المهارات اللغوية والتعليمية لمرحلة رياض الأطفال وإكسابهم المعلومة بطرق متعددة تناسب الطلاب الوافدين .