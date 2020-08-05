شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف بمركز سمالوط بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، 7 حالات تعد لبناء مخالف بدون ترخيص ومخالف لأحكام قانون 119 لسنة 2008، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية. يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبه أوضح محمد سيد رئيس المركز، ان الحملات أسفرت عن إزالة 7 حالات بناء مخالف على مساحة قيراط و18 سهما، مشيراً إلى استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة لرصد المخالفات وتطبيق القانون حيال المخالفين، والعمل على ترسيخ هيبة الدولة.