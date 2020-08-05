شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت محافظة القليوبية، الثلاثاء، وفقا لبيانات وزارة الصحة الرسمية 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا علاوة على حالتين اتت من مستشفي خارج المحافظة وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة أن مركز ومدينة بنها سجل اليوم الثلاثاء أعلى معدلات في الإصابة على مستوى المحافظة بينما لم تسجل مدينة العبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وقها أي حالات إصابة جديدة. وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 11 حالة جديدة ومركز ومدينة طوخ حالتين إصابة وكفر شكر حالتين إصابة، وقليوب حالة إصابة واحدة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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