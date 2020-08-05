شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية يتفقد مخازن الكتب الدراسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية مخازن الكتب الدراسية بتوريدات المديرية للوقوف على موقف استلام الكتب من الوزارة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2020/2021 .
وخلال جولته استمع سويد للعرض الذي قدمه مسئول مخازن توريدات المديرية عن نوعيات وأصناف الكتب التي وردت حتى الآن و الأصناف التي لم ترد حتى تاريخه .
وفي نهاية الجولة التفقدية أكد سويد على التواصل المستمر مع قطاع الكتب بالوزارة وسرعة حصر الأصناف التي لم ترد حتى تاريخه وإخطارهم بها.
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