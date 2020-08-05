شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى «أدبي» بمدارس الدمج بسوهاج: والدي سجد شكرًا لتفوقي.. وأتمنى أكون سفيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الطالبة الزهراء عبداللاه أحمد، من مدينة سوهاج، والحاصلة على المركز الأول «شعبة الأدبي» بمدارس الدمج بمجموع 407.5 درجات، أنها علمت بخبر نجاحها وتفوقها ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية من معلمتها التي كانت تتابع النتيجة من خلال التليفزيون، واتصلت بها لتهنئتها، لافتة إلى أن والدها سجد شكرًا لله فور سماعه الخبر، وأن والدتها أطلقت الزغاريد فرحًا بتفوقها.

وأعربت الزهراء في تصريحات لـ«المصري اليوم» عن سعادتها البالغة بتفوقها وحصولها على مركز بين أوائل الجمهورية، مؤكدة أنها ستلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، سعيًا منها لتحقيق أمنيتها بأن تكون سفيرة. وأوضحت الزهراء، أنها كانت تذاكر 7 ساعات يوميًا بمعدل ساعة لكل مادة، وكانت تأخذ دروسًا خصوصية في جميع المواد، وتوقفت عن الدروس الخصوصية مع إنتشار فيروس «كورونا»، ولم تذهب كثيرًا إلى المدرسة، وكانت تذاكر في المنزل، وأنها كانت تتوقع أن تكون من بين الأوائل على مستوى الجمهورية نظرًا لتفوقها، وأنها كانت تدعو الله كثيرًا في صلاتها أن تكون من الأوائل.

وأشارت الزهراء، إلى أنَّها حصلت على المركز الأول على المدرسة في الصف الثاني الثانوي، وأن والدها ووالدتها كانا يشجعانها على المذاكرة ويوفران لها متطلباتها والجو المناسب للمذاكرة، وأنها سعيدة جدا بفرح أسرتها لنجاحها وتفوقها.