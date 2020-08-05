شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يخصص رقم 15344 للاستفسار عن المنظومة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، أنه تم تخصيص الخط الساخن 15344 لتقديم كافة الاستفسارات اللازمة لمنتفعي المنظومة سواء في المحافظات التي تم تشغيل المنظومة فيها تجريبيا أو التى سيطبق فيها فيما بعد مرحليا.

وكان الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، ومساعد وزير الصحة والسكان، أعلن استمرار أعمال التجديد والتطوير بجميع المنشآت الطبية المقرر إدراجها، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، تمهيدًا للتشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة.

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وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن التكلفة الإنشائية للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المقرر إدراجها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بلغت (9 مليار و200 مليون) جنيه، فيما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية (2 مليار و500 مليون) جنيه، بينما بلغت التكلفة التشغيلية (600 مليون) جنيه، بإجمالي تكلفة (12مليار و300مليون) جنيه.



